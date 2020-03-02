حسين محمود التلاوي - الثقافة كمنتج اجتماعي، والعوامل التي تؤثر فيها

2020/03/02 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_محمود_التلاوي بما أن الثقافة منتج اجتماعي، فإن العوامل التي تؤثر في تطورها هي من العوامل التي تساهم في تطور المجتمع الإنساني، وإن كانت الثقافة قد تتأثر بعوامل أخرى من أهمها العوامل والمؤثرات الداخلية.وبشكل عام فإن من أبرز العوامل التي تسهم في تشكل الثقافة وتؤثر في تطورها: 1. البيئة: نقصد بالبيئة هنا الموقع الجغرافي والظروف المناخية التي تحيط بالمجتمع؛ فعلى سبيل المثال تؤثر المعيشة في الصحراء على طريقة ......

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