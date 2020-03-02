الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين قرب المسجد الأقصى

2020/03/02 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، ثلاثة فلسطينيين من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة عقب اقتحام منازلهم في بلدة سلوان وتخريب وتفتيش محتوياتها.وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية حي عين اللوزة بالبلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.وفي سياق متصل، […]

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