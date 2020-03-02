2020/03/02 | 14:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني يطالب الحكومة العراقية المقبلة باحترام "الكيان السياسي للإقليم" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 14:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يطالب الحكومة العراقية المقبلة باحترام "الكيان السياسي للإقليم") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يطالب الحكومة العراقية المقبلة باحترام "الكيان السياسي للإقليم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).