2020/03/02 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن صدور حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت لعنصر في تنظيم “داعش” قام بـ”اغتصاب” فتاة ايزيدية في مدينة الموصل.
وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “محكمة جنايات الكرخ في رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق الارهابي المُكنّى بـ (أبو همام)
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: الإعدام شنقاً حتى الموت لداعشي اغتصب فتاة ايزيدية ) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “محكمة جنايات الكرخ في رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق الارهابي المُكنّى بـ (أبو همام)
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: الإعدام شنقاً حتى الموت لداعشي اغتصب فتاة ايزيدية ) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: الإعدام شنقاً حتى الموت لداعشي اغتصب فتاة ايزيدية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).