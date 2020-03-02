القضاء: الإعدام شنقاً حتى الموت لداعشي اغتصب فتاة ايزيدية ‏

2020/03/02 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن صدور حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت لعنصر في تنظيم “داعش” قام بـ”اغتصاب” فتاة ايزيدية ‏في مدينة الموصل.وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “محكمة جنايات الكرخ في رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية أصدرت حكماً ‏بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق الارهابي المُكنّى بـ (أبو همام)

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