صحة كركوك تفصح عن الوضع الصحي للمصابين بكورونا وتنتظر فحصين لمغادرتهم

2020/03/02 | 14:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير عام صحة كركوك كريم ولي جميل استقرار الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال جميل في مؤتمر صحفي عقده اليوم اننا وخلال عشرة ايام سيتم اجراء فحصين للتاكد من سلامة المصابين التي اذا تم ذلك سيتم مغادرهم مركز التدبير الوقائي الى جانب اعتماد الية حجر موقعي في الدار او المركز المخصص بنفس الشمال لكل من يعود من السفر خاصة الدول التي ظهر بها الوباء لغرض سلامتهم والتاكد من عدم اصابتهم .

واوضح ان هنالك حجر موقعي للعاملين في محطة كهرباء الدبس ومشروع ماء تازه لمدة 14 يوم , ونحن نوجه فرقنا لجميع مناطق كركوك ومداخلها ومخيمات النزوح والاحياء والمناطق التي ظهر بها المرض .

يشار الى ان محافظة كركوك كانت قد سجلت خمس اصابات بالفيروس اربعة منهم افراد اسرة واحدة والاخر لرجل جميعهم كانوا عائدين من ايران.

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