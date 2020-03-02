السفير البريطاني يدين قصف الخضراء ويعبر عن خيبة أمله بـ ’’فشل’’ تمرير حكومة علاوي

2020/03/02 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أدان السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، الإثنين (02 آذار، 2020) قصف المنطقة الخضراء، فيما عبر ع...





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