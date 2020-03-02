الإعدام شنقاً لداعشي مدان باغتصاب فتاة أيزيدية في الموصل

2020/03/02 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، الاثنين (02 آذار 2020)، حكماً ‏بالاعدام شنقا حتى الموت بحق الارهابي المُكنّى بـ (أبو همام) اغتصب فتاة ايزيدية في نينوى إبان اجتياح داعش للمدينة.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المشتكية الإيزيدية أهداها ‏التنظيم الارهابي الى المجرم كسبية مكافأة له على جرحه في إحدى المعارك مع ‏القوات الأمنية العراقية".‏

وأضاف أن "المحكمة حكمت على الارهابي بالاعدام شنقا وفقا لأحكام المادة ‏الرابعة /2 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".‏

بغداد اليوم-بغداد

أصدر سفير العراق لدى تركيا، حسن الجنابي، الإثنين (2 آذار 2020) توضيحا بشأن تعرض عراقيين لاعتداءات وتهديدات هناك، فيما أكد اتخاذ إجراءات لإيقافها.

وقال الجنابي، عبر منشور على جداريته بموقع فيسبوك، "الى ابناء الجالية: وردتن

بغداد اليوم – صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الإثنين (2 آذار 2020)، حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أحد الإرهابيين عن جرائم خطف وقتل في قضاء الشرقاط.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تقته (بغداد اليوم)، أن "الهي

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (2 آذار 2020)، عن حالتين جديدتين مؤكدتين مصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الرصافة ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الوزارة سجلت حالتين جديدتين

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