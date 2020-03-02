السفير البريطاني لدى بغداد يدين قصف الخضراء ويربطه بالاقتصاد العراقي ويستاء من فشل تمرير علاوي

2020/03/02 | 14:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أدان السفير البريطاني لدى بغداد، ستيفن هاكي، اليوم الاثنين، القصف الصاروخي ليلة أمس الأحد على المنطقة الخضراء بغداد، فيما أعرب عن خيبة أمله بفشل البرلمان بتمرير حكومة محمد علاوي.وقال هاكي في تغريدة تابعتها “يس عراق”، “ندين بشدة الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد ليلة امس.ان مثل هذه الهجمات ترهب […]

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