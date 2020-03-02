مستشار رئيس الوزراء: إعادة هيكلة الموازنة الحل الوحيد لتمريرها

2020/03/02 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الحل الوحيد لتمرير الموازنة هو إعادة هيكلتها .

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