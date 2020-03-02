صندوق الإسكان: إعفاء ثلاث محافظات من الغرامات التأخيرية

2020/03/02 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق الإسكان، اليوم الاثنين، إعفاء ثلاث محافظات من الغرامات التأخيرية.

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