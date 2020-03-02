2020/03/02 | 14:23 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشفى الطفل في البصرة: وزارة الصحة لا توفر سوى 50% من حاجتنا المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 14:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى الطفل في البصرة: وزارة الصحة لا توفر سوى 50% من حاجتنا المالية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفى الطفل في البصرة: وزارة الصحة لا توفر سوى 50% من حاجتنا المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).