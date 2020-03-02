الإعدام شنقاً حتى الموت لإرهابي قام باغتصاب فتاة إيزيدية ‏

2020/03/02 | 14:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أصدرت محكمة جنايات الكرخ في رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية حكماً ‏بالإعدام شنقا حتى الموت بحق الإرهابي المُكنّى بـ (أبو همام) أقدم من جملة أفعاله ‏على اغتصاب فتاة إيزيدية أثناء اجتياح العصابات الإرهابية لمحافظة نينوى.‏ وقالت المحكمة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المشتكية الأيزيدية أهداها ‏التنظيم الإرهابي […]

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