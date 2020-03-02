الزوراء يفتقد ٤ لاعبين امام بغداد

2020/03/02 | 14:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل نادي الزوراء، اليوم الاثنين، تحضيراته لمواجهة امانة بغداد في الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز المقبل.وستقام المباراة على ملعب امانة بغداد، في متنزه الزوراء في الساعة الثالثة ظهراً.وسيغيب كل من فهد طالب واحمد فاضل واحمد جلال وحيدر احمد.ويملك الزوراء في رصيده ست نقاط من مباراتين امام الطلبة و الكهرباء.

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