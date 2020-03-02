متظاهرو العراق لا يخشون كورونا ويعتبرون أن السياسيين هم “الفيروس الحقيقي”

2020/03/02 | 14:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب كشف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدَ في العراق بتصاعد غضب المحتجين الذين يطالبون منذ خمسة أشهر بإصلاحات سياسية وتغيير الطبقة السياسية، إذ اعتبروه دليلا إضافيا على عجز السلطات عن […]

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