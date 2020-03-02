2020/03/02 | 14:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د كرار حيدر الموسوي ولذلك ترى ان القيادة الكردية والاحزاب التي يرون انها متألأفة في القرار لاتوافق على اي تغير او المساس بالامتيازات الممنوحة (حق-باطل ) مو مشكلة وبالاخص ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امتيازات وتمنيات والاشكاليات والقنابر المؤقتة للاكراد التي نحتوها بالدستور) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امتيازات وتمنيات والاشكاليات والقنابر المؤقتة للاكراد التي نحتوها بالدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).