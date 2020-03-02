اندبدندت : الكتل السياسة تضغط على برهم صالح لاختيار العيداني لرئاسة الوزراء

2020/03/02 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..ذكرت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين، عن ضغوط يتعرض لها رئيس الجمهورية برهم صالح، لإعادة إحياء خيار تكليف أسعد العيداني لرئاسة الوزراء.ونقلت صحيفة اندبندنت عربية عن مصادر، وفي تقرير تابعته المستقلة ، أن “فريقاً من القوى السياسية، يضم المقربين من إيران، في مقدمهم زعيم منظمة بدر هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري […]

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