2020/03/02 | 14:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد] أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة عن إعادتها إرسالية من البيض المعد للتفقيس اردني المنشأ الى الجانب الأردني لعدم وجود اجازة استيراد وعدم موافقة دائرة البيطرة على الاستيراد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة إرسالية من بيض التفقيس الى الأردن لعدم وجود إجازة استيراد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة إرسالية من بيض التفقيس الى الأردن لعدم وجود إجازة استيراد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).