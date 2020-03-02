المرور توضح قرار تعليق مراكز التسجيل ونفاد العقد خلالها

2020/03/02 | 14:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أصدرت مديرية المرور العامة، توضيحاً على قرار تعليق العمل في مراكز التسجيل.

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