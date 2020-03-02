هذه الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة من فيروس “كورونا”

2020/03/02 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت دراسة طبية حديثة صادرة عن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي سي دي سي)، والتي تناولت أكثر من 44 ألف مصاب بفيروس كورونا في الصين بعد تفشي المرض أن أكثر من 80 ٪ من الحالات كانت خفيفة وقابلة للعلاج وأن أكثر فئة عمرية معرضة للخطر هي كبار السن والمرضى.وأكدت […]

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