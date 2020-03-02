القبض على داعشي في الشرقاط

2020/03/02 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على احد عناصر داعش في قضاء الشرقاط.

وقالت المديرية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبكمين محكم من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة عويجيلة بقضاء الشرقاط في صلاح الدين".

وأضافت ان "المتهم شارك مع المجاميع الارهابية بالقتال ضد قواتنا الأمنية قبل التحرير ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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