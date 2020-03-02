حقوق الانسان تدعو المواطنين العائدين من الدول الموبوءة بكورونا إلى مراجعات المستشفيات

2020/03/02 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، المواطنين العائدين من اي دولة تفشى فيها فيروس كورونا، الى اتخاذ الاجراءات الصحية المناسبة.

وذكرت المفوضية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "أشرت تكرار اكتشاف إصابة مواطنين عراقيين بأعراض فيروس كورونا بعد انتهاء زياراتهم الدينية او العلاجية او الدراسية في دول تفشى فيها المرض".

ودعت المفوضية "المواطنين العائدين من هذه الدول الى مراجعة أقرب مستشفى او مركز صحي لإجراء الفحوصات المختبرية في حال ظهور الأعراض، او البقاء في المنزل كحجر صحي ذاتي وتجنب التواصل والتماس مع الاخرين لحين إنهاء فترة حضانة الفيروس وهي ١٤ يوماً، في حال عدم وجود أعراض المرض وهي الحمى والسعال والعطاس والضيق في التنفس".

وطالبت "بالمساهمة في الجهود الوطنية للحد من انتشار الفيروس أو الاتصال بالأرقام التي حددتها غرفة عمليات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات، والتقيد بالتوجيهات والتوصيات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الأمر الديواني (٥٥ لسنة ٢٠٢٠) لمواجهة مرض فايروس كورونا الجديد ومنع انتقال العدوى".

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