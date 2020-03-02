2020/03/02 | 14:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدرت محكمة جنايات الكرخ في رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية حكماً ‏بالاعدام شنقا حتى الموت بحق الارهابي المُكنّى بـ (أبو همام) أقدم من جملة أفعاله ‏على إغتصاب فتاة إيزيدية اثناء اجتياح تنظيم داعش لمحافظة نينوى.‏وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المشتكية الإيزيدية أهداها ‏التنظيم الارهابي الى المجرم كسبية مكافأة له على جرحه في إحدى المعارك مع ‏القوات الأمنية العراقية".‏وأضاف المركز أن المحكمة حكمت على الارهابي بالاعدام شنقا وفقا لأحكام المادة ‏الرابعة /2 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005.‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بالاعدام بحق داعشي اغتصب ايزيدية في نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بالاعدام بحق داعشي اغتصب ايزيدية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).