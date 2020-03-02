فيروس كورونا يلقي بظلاله على مبيعات السيارات اليابانية

2020/03/02 | 14:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت مبيعات السيارات اليابانية تراجعا بنحو 10.3% في شباط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسط تصاعد للمخاوف حيال توقف الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين، جراء تفشي فيروس كورونا.

وتعطي الأرقام أحدث مؤشر على اتساع نطاق تأثير الفيروس الجديد على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر، المسماة "كاي" في اليابان، اليوم الاثنين، أن المبيعات بلغت 430 ألفا و185 سيارة الشهر الماضي، مقارنة مع 479 ألفا و427 قبل عام.

وتعد معظم السيارات التي تباع في اليابان منتجة محليا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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