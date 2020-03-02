التربية تُحدد احتساب مبلغ (طالب المحاولات) في المدارس الأهلية

2020/03/02 | 14:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تحديد الية استيفاء مبالغ "طالب المحاولات" في المدارس الاهلية للسنة الدراسية الحالية 2019-2020.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت جميع المدارس الأهلية في المحافظات كافة بعدم مطالبة الطلاب المشمولين بنظام المحاولات بكامل أجور السنة الدراسية".

واضافت "يستوفى منهم مبالغ على قدر المواد التي يرومون اعادتها في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي، أذ يقوم الطالب بدفع أجور المواد التي يريد اعادة الامتحان فيها".

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