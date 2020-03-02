الحل لیس یسیرا

2020/03/02 | 14:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي أقولھا بملء فمي وأظن أن ملایین الأفواه تقولھا معي، وتضم صوتھا إلي، أن نظام البعث كان أحد الاحتلالات التي مرت على العراق، بل أقساھا، رغم أن احتلالھ لم […]

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