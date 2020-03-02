مافتيء سياسيوا الفساد متربعين على عرش العهر والسحت والموبقات,ونسوا ان الفلك دوار!!!

2020/03/02 | 14:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د كرار حيدر الموسوي أصبح بما لا يقبل الشك إن بعض السياسيين يريدون السوء بالشعب العراقي، بقصد أو بغير قصد، فيغالون في مطالبهم الغير معقولة التي لا تستند الى حق […]

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