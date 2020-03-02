2020/03/02 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

طالب إتحاد الاتحادات الرياضية العربية اليوم الاثنين،( 2شباط 2020)، اتحاداته، بتأجيل النشاطات الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد العربي في وثيقة رسمية إطلعت عليها ( بغداد اليوم)، تتضمن :"نود احاطكم بإن انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، ولخطورة هذا الفيروس وحفاظا على سلامة المواطنين عامة والرياضيين خاصة، عليه النظر في امكانية تأجيل جميع المنافسات العربية حتى شهر مايس المقبل على الاقل، حسب اهمية كل مناسبة واعداد المشاركين فيها، وخصوصا الدول التي ظهر فيها هذا الفيروس والقادمين منها".

بغداد اليوم/ متابعة

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً تسلط من خلاله الضوء على الانفعال العاطفي لمارسيلو نجم ريال مدريد خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين نظيفين.

وانفعل مارسيلو مع الجماهير وقام بالصراخ في ل

بغداد اليوم- متابعة

كشف والد الرضيع المتوفى في مدرجات لقاء فريقي الفتح والوحدة علي الفرحان، عن تفاصيل ما جرى لطفله حتى وافته المنية.

وقال والد الطفل إن" ابنه دخل العناية المركزة عقب ولادته واستمر بها لمدة 22 يومًا، وأنه عقب خروجه كان

بغداد اليوم - متابعة

رد مدافع وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس على تصريحات مواطنه، جيرارد بيكيه نجم برشلونة بعد مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين يوم أمس الأحد، وانتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين نظيفين سجلهما فينيسيوس جونيور وماريانو دياز.

وحاول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة...اتحاد الاتحادات العربية يطالب بتأجيل النشاط الرياضي العربي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة...اتحاد الاتحادات العربية يطالب بتأجيل النشاط الرياضي العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).