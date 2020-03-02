الصين تتخذ قرارًا لمساعدة العراق في مواجهة “كورونا”: التبرع بأجهزة كشف الفيروس

2020/03/02 | 15:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تقدم السفير الصيني لدى العراق، تشانغ تاو، اليوم الاثنين، بالشكر إلى العراق حكومة وشعبا لمساندة بلاده في مواجهة كورونا.وقال السفارة الصينية في بيان تلقته “يس عراق”، إن “السفير الصيني لدى العراق، تشانغ تاو، زار اليوم الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم مصطفى لتبادل وجهات النظر حول التعاون في مكافحة […]

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