التربية تعلن ضوابط التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي الحالي

2020/03/02 | 15:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية ضوابط التقديم للدراسات العليا داخل العراق [الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه] للعام الدراسي 2020-2021.

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