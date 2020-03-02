التربية: اجراءاتنا مرتبطة بخلية الأزمة.. وتكشف طبيعة تقليص دوام الموظفين

2020/03/02 | 15:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن اجراءاتها مرتبطة بما تتخذه خلية الازمة بخصوص انتشار فيروس كورونا وتعطيل الدوام من عدمه للحد من خطورة الفيروس، كاشفة عن طبيعة تقليص دوام الموظفين في الوزارة.

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