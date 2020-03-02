كورونا يصل البرتغال

2020/03/02 | 15:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تم اكتشاف حالتين جديدتين من حالات الإصابة بفيروس كورونا، إحداها في البرتغال، والحالة الأخرى في أندورا.وفقا لصحيفة “بيريوديكو”، عاد الشخص المصاب في أندورا مؤخرا من ميلانو والشخص الآخر من إسبانيا.وتم نقله إلى أحد المستشفيات المحلية.وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن شخصين آخرين كانا على متن نفس الطائرة مع المصاب العائد من ميلانو […]

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