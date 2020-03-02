اربيل تحجر أكثر من 1000 شخص وحلبجة تنضم لقائمة حظر اقامة العزاء

2020/03/02 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاثنين حجر أكثر من 1000 مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الصحة دلوفان محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه "الى الان تم حجز 1095 شخصا ضمن الحدود الادارية لمحافظة اربيل اذ سيمكثون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مردفا بالقول ان بعضا من المشتبه باصابتهم بالفيروس ستنتهي مدة حجرهم يوم الخميس المقبل.

واضاف انه تم تحديد اماكن خاصة في المستشفيات لعزل اية حالة يُشتبه بها، ومن ثم يتم نقلها الى المراكز الخاصة لإخضاعم للرقابة الصحية والعلاج، مشيرا الى تهيئة 12 مركزا للحجز في اربيل .

على صعيد مواز قررت محافظة حلبجة منع اقامة مراسم العزاء والمناسبات الاخرى في المحافظة للحيلولة دون تفشي الفيروس.

واعلنت كل من ادارتي اربيل والسليمانية في وقت سابق من اليوم حظر اقامة مراسم العزاء المناسبات الدينية بشكل مؤقت.

وقررت اللجنة العليا للفتوى في اقليم كوردستان يوم الاثنين منع اقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية بشكل مؤقت وذلك ضمن الجهود الرماية في لتفادي تفشي فيروس كورونا.

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