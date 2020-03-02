خبراء : كورونا أشدُ تأثيرا على حركة الطيران من 11 سبتمبر

2020/03/02 | 15:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن تأثير فيروس كورونا على حركة الطيران الدولية، كان أشد من تبعات هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي ضربت مدينة نيويورك في 2001.ونقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون الملاحة الجوية، فل سيمور، إن تأثيرات فيروس كورونا أو (كوفيد 19) على حركة الطيران تجاوزت أيضا ما نجم من […]

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