ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في تايوان

2020/03/02 | 15:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن السلطات التايوانية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء الجزيرة إلى 41 حالة.

وقالت السلطات في بيان، أن "الحالة الجديدة هي ابنة الحالة رقم 34 في تايوان".

وكانت السلطات الصحية التايوانية، قد رفعت يوم أمس الأحد، درجة التحذير من السفر إلى إيران إلى المستوى الثالث حيث نصحت المواطنين بعدم السفر غير الضروري إلى إيران .

كما أعلنت تايوان عن "الحجر الصحي" الإلزامي لمدة 14 يوما للمسافرين الذين عادوا من إيران، أو عبروا من خلالها على مدار الأربعة 24 الماضية.

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