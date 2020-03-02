روسيا تسجل إصابة جديدة بكورونا

2020/03/02 | 15:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لمواطن روسي قادم من إيطاليا.

كما أعلنت السلطات في بيان لها أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة، كما وأكدت خضوع الأشخاص المحيطين بالمصاب في روسيا للفحص الطبي الدقيق.

وجاء في البيان "في 2 اذار، تم تأكيد إصابة مواطن روسي بفيروس كورونا الجديد "COVID-2019"، ووفقًا للتحقيق الوبائي، ثبت أن الشاب قد مرض في يوم 2020/1/21 أثناء إجازته في إيطاليا".

ووفقا للتقرير، عاد الرجل إلى روسيا في 23 شباط، وعاش في منزله الخاص في موسكو، وفي 27 شباط، ذهب إلى العيادة مع أعراض الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة، حيث تم نقله إلى مستشفى الأمراض المعدية مباشرة".

وأضاف التقرير "بالنظر إلى التاريخ الوبائي الذي تم استقصاؤه، فإن المريض معزول في القسم المناسب، وقد أجري فحص مخبري دقيق للحالة، وتم تأكيد الإصابة بفيروس كورونا جديد".

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