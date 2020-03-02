العراق يتحرك على اعتداءات لرعاياه في تركيا

2020/03/02 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف السفير العراقي في أنقرة، حسن الجنابي عن تعرض بعض أفراد الجالية العراقية في تركيا الى تهديد او اعتداءات متفرقة من أشخاص منفردين قد يكون لها ارتباط بالوضع في أدلب" السورية.وقال الجنابي في منشور على صفحته في الفيسبوك "وردتنا أنباء مؤسفة عن تعرض بعض أفراد الجالية الى تهديد او اعتداءات متفرقة من أشخاص منفردين قد يكون لها ارتباط بالوضع في أدلب".وأضاف "اتصلنا بالسلطات التركية المعنية ولقينا تجاوبا وتفهمًا كبيرين مع قلقنا على مصالح ابناء الجالية وستتخذ السلطات التركية إجراءات رادعة بحق المسيئين".ودعا الجنابي الى "الاطمئنان الى إجراءات البلد المضيف تركيا واحترام القوانين السائدة وتوثيق اَي حادث من هذا النوع، وعسى ان يسود السلام في منطقتنا لما فيه خير الشعوب".

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