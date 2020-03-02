دبلوماسي سابق يقدم للرئيس صالح طلبا بتكليفه تشكيل الحكومة المؤقتة

2020/03/02 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اعلن سياسي عراقي ودوبلوماسي سابق على منصة تويتر انه وبعد الإنتهاء من المدة الدستورية لرئيس الوزراء المكلف، قدم لرئيس الجمهورية طلبا بتكليفه للمرحلة القادمة "كوني سياسي مستقل".ومازن عبد المهدي يوسف أحمد الإشيقر الكربلائي مهندس واقتصادي وسياسي عراقي.ولد في 27 تموز 1961 في بغداد.دبلوماسي في السفارة العراقية في مدينة جدة بالسعودية عام 1948.ولد مازن الإشيقر لأبوين عراقيين هما الدبلوماسي العراقي عبد المهدي الإشيقر (ولد في كربلاء عام 1925) والذي عمل في السلك الدبلوماسي في القنصلية العراقية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1948 وسعاد عباس البغدادي (ولدت في بغداد عام 1928) والتي يذكر أنها أول امرأة قادت السيارة في المملكة العربية السعودية عندما كانت مع زوجها هناك.مازن الإشيقر متزوج من" ماهو يوشيرو فوكودا "منذ عام 1991، وهي يابانية ولديهما أربعة أطفال.حاصل على شهادة البكلوريوس في الهندسة الإلكترونية عام 1985 من جامعة كاليفورنيا، وشهادة الماجستير في إدارة الشركات عام 1992 من كاليفورنيا أيضا.عمل في مجالات مختلفة من مساعد مهندس إلى مهندس إلى مدير مهندسين ثم مدير عام ومدير تنفيذي في عدة شركات إلكترونية عالمية من 1985 إلى 2003.أسس عدة معامل إلكترونية في بلدان مختلفة، ثم عمل مديرا عاما لشركة موتورولا عراق من 2003 إلى 2007، وساهم في تنفيذ نصب شبكة اتصالات أثير وعراقنا والشرطة العراقية.عمل بصفة خبير اقتصادي في رئاسة الوزراء، كذلك مديرا تنفيذيا لشركة آسياسيل في السليمانية ومديرا عاما لشركة نالكو النفطية في البصرة والمدير التنفيذي لشركة ICM في بغداد.شغل منصب المنسق العام للتجمع الشعبي للإصلاح والتغيير.في عام 2016، ورد اسمه ضمن مرشحي التيار الصدري لشغل وزارة الاتصالات.ورد اسمه ضمن المرشحين لشغل منصب رئيس وزراء العراق خلفا لحيدر العبادي عام 2018.ويعد أحد قيادات تكتل بيارق الخير المنضوي في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي.

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