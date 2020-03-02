هكذا يؤثر فيروس “كورونا” على الاقتصاد العراقي

2020/03/02 | 15:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل نت يؤكد خبراء بالاقتصاد أن #العراق تأثر بشكلٍ كبير، بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس “#كورونا”، ولعل قطاع #السياحة_الدينية الحيوي في البلاد هو الأكثر تأثراً، لا سيما وأنه

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