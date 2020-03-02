الصين : نجاح عملية زراعة رئتين لمصاب بكورونا

2020/03/02 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن مستشفى الشعب لمدينة ووشي بمقاطعة جيانغ سو شرقي الصين أن أطباء صينيين نجحوا أمس الأحد بإجراء عملية زرع رئتين لمصاب بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مؤخرا.وبينت المستشفى أنه تم تشخيص إصابة المريض البالغ من العمر 59 عاما بفيروس كوفيد-19، يوم 26 من كانون الثاني الماضي، لكن العديد من نتائج اختبار الحمض النووي […]

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