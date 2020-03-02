2020/03/02 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / أعلن مستشفى الشعب لمدينة ووشي بمقاطعة جيانغ سو شرقي الصين أن أطباء صينيين نجحوا أمس الأحد بإجراء عملية زرع رئتين لمصاب بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مؤخرا.
وبينت المستشفى أنه تم تشخيص إصابة المريض البالغ من العمر 59 عاما بفيروس كوفيد-19، يوم 26 من كانون الثاني الماضي، لكن العديد من نتائج اختبار الحمض النووي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين : نجاح عملية زراعة رئتين لمصاب بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبينت المستشفى أنه تم تشخيص إصابة المريض البالغ من العمر 59 عاما بفيروس كوفيد-19، يوم 26 من كانون الثاني الماضي، لكن العديد من نتائج اختبار الحمض النووي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين : نجاح عملية زراعة رئتين لمصاب بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين : نجاح عملية زراعة رئتين لمصاب بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).