إصابة مجندة إسرائيلية بكورونا

2020/03/02 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسجيل الإصابة العاشرة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، وهي لمجندة بالجيش.وقال الجيش، في بيان له، إن “المريض رقم 10 هو مجندة عملت في متجر ريد بايرت في أور يهودا، وتم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية”.وتابع البيان، أن المجندة “كانت حالتها طفيفة وتم نقلها إلى المجمع […]

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