أميركا ترصد إصابتي كورونا قادمتين من مصر

2020/03/02 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، إصابة 7 حالات بفيروس “كورونا”، بينهم زوجين عادا من مصر مؤخرا.وقالت المقاطعة، في بيان لإدارتها الصحية، إن “إجمالي عدد الحالات بلغ 7، وأن الحالتين السادسة والسابعة هي لرجل وزوجته”، وأنهما سافرا مؤخرا إلى مصر”.ولفت البيان، أيضا إلى أن “الزوج يعاني من مشاكل صحية […]

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