أخطاء قاتلة تقع فيها عند استخدامك واتسآب

2020/03/02 | 15:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ يستخدم الكثير من الناس تطبيقات التراسل الفوري مثل “واتسآب” بصورة مستمرة، ويشتركون في محادثات جماعية ومكالمات داخلية، ومنهم من لا يعرف الطريقة السليمة لاستخدام “واتسآب”، دون الوقوع في أخطاء “قاتلة”.ورصد موقع “جادجيتس ناو” التقني المختص 10 أخطاء يقع فيها معظم مستخدمي “واتسآب” دون أن يدركوا حقيقة ذلك.وجاءت تلك الأخطاء على النحو التالي: […]

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