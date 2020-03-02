10 إصابات جديدة بكورونا في الكويت ليرتفع العدد الاجمالي 56

2020/03/02 | 15:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقالت وكيلة وزير الصحة الكويتي بثينة المضف، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56 حالة، وأشارت إلى أن الإصابات العشر التي سجلت كانت قادمة من إيران.وأكدت المسؤولة الكويتية، أنه تتم متابعة كافة الحالات […]

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