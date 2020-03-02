السفير الجنابي يتحدث عن تعرض عراقيين بتركيا لاعتداء وتهديد

2020/03/02 | 15:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف السفير العراقي في انقرة عن تعرض افراد من الجالية الى اعتداءات و تهديد في تركيا.وكتب حسن الجنابي في منشور له، "وردتنا أنباء مؤسفة عن تعرض بعض أفراد الجالية الى تهديد او اعتداءات متفرقة من أشخاص منفردين قد يكون لها ارتباط بالوضع في أدلب".واضاف، "اتصلنا بالسلطات التركية المعنية ولقينا تجاوبا وتفهمًا كبيرين مع قلقنا على مصالح ابناء الجالية وستتخذ السلطات التركية إجراءات رادعة بحق المسيئين".تشير البيانات والإحصاءات الرسمية إلى أن العراقيين يشكلون العدد الأكبر من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المؤسسات الدولية في تركيا بعد السوريين.

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