فلاحو الزبير يتظاهرون للمطالبة بغلق الحدود


فلاحو الزبير يتظاهرون للمطالبة بغلق الحدود
2020/03/02 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

تظاهر العشرات من الفلاحين، في قضاء الزبير (غربي البصرة)، الإثنين (02 آذار، 2020) للمطالبة بغلق الح...

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