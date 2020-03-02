فلاحو الزبير يتظاهرون للمطالبة بغلق الحدود

2020/03/02 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تظاهر العشرات من الفلاحين، في قضاء الزبير (غربي البصرة)، الإثنين (02 آذار، 2020) للمطالبة بغلق الح...





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