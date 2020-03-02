بعد 48 ساعة على انطلاقها.. ديالى تعلن نتائج عملية الوقف الأمنية

2020/03/02 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير إعلام قيادة شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، الاثنين (02 آذار 2020)، انتهاء عملية الوقف الأمنية بعد مرور 48 ساعة على انطلاقها.

وقال المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية الوقف الامنية في تعقب خلايا تنظيم داعش في ريف العبارة وقراها والتي تمثل جزءاً اساسياً من حوض الوقف (20 كم شمال شرق بعقوبة) انتهت محاورها العسكرية بعد مرور 48 ساعة على انطلاقها بالتنسيق مع الحشد الشعبي".

واضاف، أن "العملية والتي جرت من 3 محاور اساسية شملت تمشيط بساتين في جغرافية معقدة للغاية لاكثر من 1000 دونم بالاضافة الى مساحات شاسعة من ضفاف نهر ديالى"، لافتا الى ان "النتائج أسفرت عن ضبط مدفع هاون عيار 120 ملم و3 مضافات بالاضافة الى تفكيك وابطال مفعول 5 عبوات ناسفة".

وأشار مدير اعلام شرطة ديالى إلى أن "مساحات واسعة من الطرق الزراعية تم تامينها وفتح الطرق صوب البساتين بالاضافة الى اعادة الانتشار وتوزيع نقاط المرابطة"، مؤكدا ان "العملية هي الاكبر في حوض الوقف الذي يمثل بوابة بعقوبة الشمالية الشرقية وجاء لدرء الارهاب عن مناطق تعرضت مؤخرا الى هجمات ارهابية من قبل تنظيم داعش".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، الإثنين (02 آذار، 2020) إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بقتل شخص شرق العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان، أن "قوة من مكتب حسينية المعامل في مديرية مكافحة اجرام بغداد، التابعة الى وكالة الوزارة

بغداد اليوم-بغداد

أطلق الحشد الشعبي، والجيش العراقي، الإثنين (2 آذار 2020) عمليات ’’علي الهادي’’ لتطهير الصحراء بين 3 محافظات غربية.

وذكر اعلام الحشد، في بيان مقتضب، أن "الحشد الشعبي والجيش العراقي باشرا بتنفيذ عملي

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء بدون خسائر".

وأضافت، أنه "وتم العثور على &n

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