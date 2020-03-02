برلماني: على رئيس الجمهورية احترام توجهات المرجعية وإرادة الجماهير باختيار شخصية غير جدلية

2020/03/02 | 15:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، الاثنين، رئيس الجمهورية إلى احترام توجهات المرجعية وإرادة الجماهير باختيار شخصية غير جدلية.وقال ذيبان في حديث لقناة “العهد” الفضائية :”نأمل في المرحلة الحساسة المتبقية وهي 15 يوماً ان يقوم رئيس الجمهورية باحترام ارادة الجماهير وتوجهات المرجعية باختيار شخصية غير جدلية تستطيع ان تأتي بكابينة حكومية مستقلة […]

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