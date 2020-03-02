2020/03/02 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مواد سببت هدرٱ بالمال العام في منفذ زرباطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/02 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مواد سببت هدرٱ بالمال العام في منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مواد سببت هدرٱ بالمال العام في منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).