رسالة من الرئيس بارزاني للرأي العام في العراق وإقليم كوردستان

2020/03/02 | 15:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس مسعود بارزاني شكر جميع القوى الوطنية

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