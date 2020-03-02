2020/03/02 | 15:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت اتهم زعيم ائتلاف “الوطنية” #أياد_علاوي، اليوم الاثنين، #إيران بالتدخل في تشكيل الحكومة العراقية عبر إملاءات “علي أكبر ولايتي” على الشعب العراقي ومجلس النواب.علاوي ذكر في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أياد علاوي يكشف اسم مسؤول إيراني تدَّخل بتشكيل حكومة محمد توفيق علاوي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أياد علاوي يكشف اسم مسؤول إيراني تدَّخل بتشكيل حكومة محمد توفيق علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).